Credit Suisse: Verlust einer wichtigen Verbindung zur Schweiz

Die Credit Suisse war in Italien ein wichtiges Bindeglied zur Schweiz. Sozusagen eine Partnerin, manchmal auch skrupellos, aber stets bereit, namhafte italienische Unternehmen zu verstehen und zu unterstützen, wie der italienische finews.ch-Italien-Korrespondent Gisueppe Failla schreibt.

Die Frage, wie viel und was Italien mit dem Ende der Credit Suisse (CS) verloren hat, ist weit mehr als eine provinzielle Frage für all jene, welche die Geschichte deuten wollen. Fest steht: Die Eingliederung der CS in die UBS ist kein Ereignis, das italienische Financiers und Industrielle gleichgültig lässt.

Aus rein wirtschaftlicher Sicht waren die Folgen zwar praktisch gleich null: Laut den Daten des Medienkonzerns «Bloomberg» besitzen italienische Aktionäre insgesamt 1'252'283 CS-Aktien von insgesamt rund 4 Milliarden Titeln: Das entspricht 0,031 Prozent. Doch aus historischer Sicht ist das Erbe, das nun verloren geht, enorm. headtopics.com

Das erste CS-Dokument stammt aus dem Jahr 1928 und betrifft eine Transaktion im Zusammenhang mit der Italian Superpower Corporation, der italienisch-amerikanischen Holdinggesellschaft der Banca Commerciale Italiana.Die Verbindung zwischen Italien und der CS hat Wurzeln, die weit zurückreichen. Eines der ersten von der Zürcher Bank finanzierten Projekte war die Gotthardbahn, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Nord- und Südeuropa miteinander verband.

Im faschistischen Italien reduzierte sich die Präsenz ausländischer Banken jedoch auf ein Minimum. Im Jahr 1936 gab es in Italien vier funktionierende Banken. Erst viel später konnten die ausländischen Finanzhäuser, darunter auch die damalige Schweizerische Kreditanstalt, SKA, später CS) ihre volle Tätigkeit im Bel Paese wieder aufnehmen. headtopics.com

