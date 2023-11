Credit Suisse und Katar: Joint-Venture Aventicum auf dem Prüfstand

Mit dem exklusiven Joint-Venture Aventicum knüpfte die Credit Suisse einst die Bande zum Emirat Katar noch enger. Bereits vor dem Untergang der Bank stand das Unternehmen auf dem Prüfstand – jetzt ist ein Teil davon integriert worden, wie Recherchen zeigen. Aventicum war im Römischen Reich das Zentrum Helvetiens. Heute verbleiben vom antiken Hub nurmehr Ruinen – immerhin eine touristische Hauptattraktion des modernen Waadtländer Städtchens Avenches.

Immobilien-Investments transferiert Ähnlich könnte es auch Aventicum, dem Joint-Venture zwischen der Credit Suisse (CS) und der Qatar Investment Authority (QIA), ergehen. Wie Recherchen ergeben haben, stand die exklusive Zusammenarbeit der Grossbank mit dem Staatsfonds von Katar seit dem Strategiewechsel unter dem damaligen CS-Konzernchef Ulrich Körner im Herbst 2022 auf dem Prüfstan

