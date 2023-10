Credit Suisse: Neue Strategie sorgt für Unsicherheit

Das Management am Hauptsitz der Credit Suisse (CS) in Zürich hat Mühe, die Bedenken der Mitarbeitenden und Anleger zu zerstreuen, solange über die Sanierungspläne der Bank, die sie Ende des Monats bekannt geben wird, heftig spekuliert wird.

Doch Grassi hat auch Unternehmen in moderneren Sektoren im Blick, wie Pharmaunternehmen, Medizintechnikfirmen und technologiebasierte Startups, die sich stetig in den vielfältigen Wirtschaftsteppich der Region einweben.Diese Firmen sind auf dem Vormarsch und dürften – zusammen mit den Exporten der Region ins benachbarte Italien – in den kommenden Jahren für das Wachstum des Tessins sorgen.

Obwohl die bevorstehende strategische Überprüfung der CS dazu führen könnte, dass das «One Bank»-Modell ersetzt wird, da das Investmentbanking ausserhalb der Schweiz eingeschränkt werden dürfte, hat sich das Modell im Tessin bewährt. headtopics.com

Der Ceneri-Tunnel verkürzt auch die Fahrzeit von Zürich nach Lugano auf zwei Stunden, was die Region für Berufstätige attraktiv macht, die anderswo wohnen, aus der Ferne arbeiten können und auf der Suche nach einer besseren Lebensqualität sind.

Nachdem die Bank diese Generationenwechsel zu technisch angegangen war, stellte sie fest, dass Emotionen eine grosse Rolle spielen. «Stellen Sie sich vor, Sie geben von einem Tag auf den anderen alles auf», sagt Grassi. headtopics.com

Weiterlesen:

finews_ch »

UBS baut in Spanien laut Medienbericht 147 Credit-Suisse-Arbeitsplätze abDie UBS streicht im Rahmen der Integration der Credit Suisse offenbar zahlreiche Stellen in Spanien in der früheren CS Investment Bank sowie in weiteren Bereichen. Weiterlesen ⮕

Francesca McDonagh: Frühere CS-Managerin übernimmt CEO-Posten bei deutschem FondsspezialistenDas frühere Credit Suisse-Geschäftsleitungsmitglied Francesca McDonagh wechselt nach Deutschland. Weiterlesen ⮕

Bühler AR: Mitarbeiter stören Einbrecher in GewerbeliegenschaftenIn der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte in Bühler AR in Gewerbe- und Dienstleistungsliegenschaften ein. Es wurde Bargeld gestohlen. Weiterlesen ⮕

Frankreich sagt Fertigmenus den Kampf an – Gastro Suisse winkt abIn Frankreich müssen Fertiggerichte ab 2025 auf der Speisekarte deklariert werden. In der Schweiz gehen die Meinungen zum Gesetz auseinander. Weiterlesen ⮕

Bank erzielt höheren Gewinn im dritten QuartalDer Geschäftsertrag der Bank stieg in den ersten neun Monaten um 6,4 Prozent auf 457,4 Millionen Franken. Der Reingewinn erhöhte sich auf 198,0 Millionen Franken, was 30 Millionen mehr als im Vorjahr ist. Die Bank profitierte vor allem von den gestiegenen Zinsen und verzeichnete einen Rekordwert im Handelsgeschäft. Weiterlesen ⮕

Deutsche Bank verdient trotz Gewinnrückgang mehr als gedachtDie Deutsche Bank hat einen deutlichen Gewinnrückgang eingefahren. Experten hatten etwas anderes erwartet. Weiterlesen ⮕