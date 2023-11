Credit Suisse entfernt Schild von Londoner Hauptsitz

Die Credit Suisse hat das Schild von ihrem Hauptsitz in London entfernt, was als sichtbares Zeichen der Veränderungen interpretiert wird. Die Mitarbeiter werden in das UBS-Büro Five Broadgate verlegt.

