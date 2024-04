Comic 'Theater': Eine Geschichte über Flucht und Überleben

Der Comic « Theater » fängt vorn an: Eine Frau mit rotem Haar und spitzer Nase erzählt von ihrer Arbeit. Nach wenigen Panels ist klar: Sie ist Beleuchterin in der ukrainischen Stadt Mariupol und lebt praktisch im Theater .

Diana Lanovets arbeitet für das ukrainische Comicmagazin «Inker». Sie recherchiert Menschen und ihre Geschichten. Die Recherche wird dann von Künstlern und Autorinnen in Comics verwandelt. EU-Mittel für UnmittelbaresIn dieser Tradition stehen die Comics von «Inker». Die Literaturwissenschaftlerin Svitlana Pidoprygora hat in Basel eine Ausstellung über das Magazin kuratiert. Mit den Comics erreiche «Inker» ein anderes Publikum und spreche es direkter, unmittelbarer an, so die Ukrainerin, die als Fellow der akademischen Initiative «URIS» derzeit an der Uni Basel forscht.

Keine Superhelden-GeschichtenDie abstrakten Nachrichten, die uns im Westen Europas aus dem Kriegsgebiete erreichen, erhalten durch die «Inker»-Comics ein Gesicht. Sie berichten nicht nur von Sashas Erlebnissen, sondern auch von der Zugschaffnerin Irina oder dem Marathonläufer, der zum Partisanen wird.

