Clariant: Weniger Umsatz und deutlich tieferer Gewinn ++ Syna wagt Neustart ++ Eklat: Goldriese Valcambi verlässt Verband

Dennoch sieht Clariant in seinem Ausblick noch keinen Silberstreifen am Horizont. In den verbleibenden drei Monaten des Jahres zeichne sich zwar eine weitere Abschwächung des inflationären Umfelds ab, allerdings keine wirtschaftliche Erholung. Dennoch will Clariant an seinen bisher kommunizierten Prognosen für 2023 festhalten.

Fortan kann es also wieder um Inhalte gehen: Am Syna-Kongress wurden auch mehrere Resolutionen verabschiedet, etwa gegen die Erhöhung des Rentenalters, gegen die unkontrollierte Flexibilisierung der Arbeitszeit oder für ein Obligatorium bei der Krankentaggeldversicherung. Zudem haben sich die Syna-Delegierten dafür ausgesprochen, dass der 1. Mai ein nationaler Feiertag werden soll.

Zudem tritt per 1. Januar 2024 ein neues Vergütungsmodell in Kraft. So steigt der Anteil an fixen Vergütungen, während der Anteil an variablen Vergütungen sinkt. Infolge der guten Geschäftsergebnisse der letzten Jahre sei die variable Vergütung kontinuierlich angestiegen, die fixen Grundsaläre seien hingegen grundsätzlich konstant gehalten worden. So lägen sie aktuell im Branchenvergleich tendenziell unter dem Markt.

Nun ist der Motor offenbar innert Monaten ins Stottern geraten. «Insgesamt liessen sich die gesetzten Ziele leider nicht im gewünschten Mass erreichen», heisst es in einer Mitteilung. «Auch die in Zukunft erwarteten Erträge rechtfertigen weitere Investitionen insbesondere ins Venture Building nicht».

:

SUEDOSTSCHWEİZ: Audi macht mehr Umsatz und weniger GewinnDer Autobauer Audi hat Verkäufe und Umsatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres kräftig…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

CASHCH: Clariant übernimmt Lucas Meyer Cosmetics für 810 Millionen DollarDas Spezialchemieunternehmen Clariant geht auf Shopping-Tour: Ziel ist die Firma Lucas Meyer Cosmetics, die Clariant für einen Gesamtbetrag von 810 Millionen Dollar oder umgerechnet etwa 720 Millionen Franken übernehmen will.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

CASHCH: Clariant verzeichnet Umsatzrückgang und geringere ProfitabilitätDer Spezialchemiekonzern Clariant hat aufgrund ungünstiger Währungseffekte einen Umsatzrückgang von 13 Prozent verzeichnet. Die Verkaufsvolumen sanken um 5 Prozent und die Verkaufspreise lagen 3 Prozent niedriger als im Vorjahr. Dies führte zu einem Rückgang des Betriebsgewinns um 28 Prozent. Clariant bestätigt den gesenkten Ausblick für das Jahr 2023 und die Mittelfrist-Ziele bis 2025.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: Vor oder zurück? Eine Stunde mehr oder weniger Schlaf?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

LUZERNERZEİTUNG: Wahlen in der Schweiz: Überraschende Ergebnisse für SVP und SPDie Schweizer Parlamentswahlen bringen überraschende Ergebnisse für die SVP und SP. Die SVP gewinnt weniger Stimmen als erwartet, während die SP überraschend zulegt.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Gesundheitskosten: Statt die Prämienzahlenden zu schelten, sollte die Politik geheime Preise verhindernDie Industrie für Medizinprodukte macht jedes Jahr einen Umsatz von 9 Milliarden Franken. Dank geheimen Deals kommen überrissene Preise zustande – das trägt zum Prämienschock bei.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »