Clariant verzeichnet Umsatzrückgang und geringere Profitabilität

So lag der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA bei 159 Millionen Franken, das waren 28 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die entsprechende Marge sank entsprechend um 1,4 Prozentpunkte auf 15,4 Prozent. Den Reingewinn nenntDer im Sommer gesenkte Ausblick für das gesamte Jahr wird bestätigt: Clariant rechnet 2023 mit einem Umsatz von 4,55 bis 4,65 Milliarden Franken. Die EBITDA-Marge solle dabei bei 14,3 bis 15,1 Prozent zu liegen kommen.

Die Mittelfrist-Ziele bis 2025 wurden gleichzeitig bestätigt. Demnach strebt Clariant ein durchschnittliches jährliches Wachstum zwischen 4 und 6 Prozent an, eine operative Gewinnmarge (EBITDA) von 19 bis 21 Prozent sowie eine Umwandlungsrate des freien Cashflow von rund 40 Prozent.

:

20MİN: Schweiz: 38 Prozent der Eltern setzt Gewalt in der Erziehung einWie viele Kinder von ihren Eltern geschlagen werden oder andere Arten von Gewalt erfahren, ergab eine neue Umfrage der Universität Freiburg.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

CASHCH: US-Autosektor: Noch mehr Angestellte erhalten 25 Prozent mehr LohnNach wochenlangen Streiks zeichnet sich bei mehreren US-Autoriesen eine Gehaltserhöhung von 25 Prozent für die Belegschaft ab.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Auch Stellantis stimmt in USA 25 Prozent Gehaltserhöhung zuNach Ford zeichnet sich auch bei Autobauer Stellantis eine Einigung mit den Gewerkschaften ab. Der Konzern erhöht die Löhne und baut Stellen auf.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: Wagenknecht-Bündnis käme aus dem Stand auf 14 ProzentAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: Wegen US-Importstopp für Augentropfen: Similasan streicht in Jonen 27 StellenSimilasan kündete eine Massenentlassung an. Der Aargauer Hersteller homöopathischer Mittel streicht rund ein Fünftel der Arbeitsplätze. Grund ist ein Importverbot von Augentropfen in die USA, was im amerikanischen Markt zu Umsatzeinbussen von 90 Prozent geführt hat.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

CH_WOCHENENDE: Wegen US-Importstopp für Augentropfen: Similasan streicht in Jonen 27 StellenSimilasan kündete eine Massenentlassung an. Der Aargauer Hersteller homöopathischer Mittel streicht rund ein Fünftel der Arbeitsplätze. Grund ist ein Importverbot für Augentropfen in die USA, was im amerikanischen Markt zu Umsatzeinbussen von 90 Prozent geführt hat.

Herkunft: CH_Wochenende | Weiterlesen »