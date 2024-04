Cicor verzeichnet im ersten Quartal leichtes Umsatzwachstum

Die Gruppe beschränkt sich im ersten Quartal auf Angaben zum Umsatz und Auftragseingang . In den ersten drei Monaten 2024 setzteein leichtes Wachstum von 0,3 Prozent - dies trotz der aktuellen Konjunkturschwäche, wie das Unternehmen betont. Der wesentliche Wachstum sbeitrag sei von der seit Ende Januar konsolidierten tätige Unternehmen auf 97,4 Millionen Franken nach 95,0 Millionen im Vorjahr. Mit den Zahlen lag Cicor in etwa in der Mitte der beiden Analystenschätzungen.

Zur Gewinnentwicklung machte Cicor keine Angaben. Derweil habe das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz nach Akquisitionen bei 0,9 gelegen, vor Akquisitionen bei 1,0. Dies liege an den aperiodischen Auftragseingängen im Aerospace & Defence-Markt. In den Monaten vor der Integration habewichtige Projekte gewonnen, seit der Integration allerdings nur geringe Neuaufträge.

Für das bereits angelaufene Geschäftsjahr bestätigt Cicor seine Umsatzprognose von Anfang März und rechnet entsprechend mit einem Umsatzwachstum auf 460 bis 500 Millionen Franken. Die EBITDA-Marge wird weiterhin in einer Spanne von 10 bis 13 Prozent angepeilt. Es werde eine Belebung des Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

Cicor Umsatz Auftragseingang Wachstum Konjunkturschwäche Electronic Manufacturing Services Gewinnentwicklung Aerospace & Defence-Markt

