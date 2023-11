Churer Tennisspielerin Simona Waltert ist beim Billie Jean King Cup doch dabei

Die 22-jährige Churerin war schon im letzten Jahr beim Finalturnier um den Billie Jean King Cup dabei. Damals gewann sie den Titel zusammen mit Benic, Teichmann und Golubic. Nach ihrem Vorstoss in die zweite Hauptrunde der French Open, dem Grand-Slam-Turnier in Paris war Waltert am 12. Juni dieses Jahres auf Rang 107 der Weltrangliste so gut klassiert wie noch nie. Seither hat sie 60 Positionen eingebüsst.

Die Schweiz startet am Dienstag gegen Tschechien ins Turnier, zwei Tage später folgt die zweite Partie in der Dreiergruppe gegen die USA. Nur der Sieger der Gruppe erreicht die Halbfinals.

