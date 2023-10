Christiane Benner wird erste Frau an der Spitze der IG Metall

Die IG Metall ist ein Koloss – und eine deutsche Institution: 132 Jahre alt, mit 2,2 Millionen Mitgliedern die grösste freie Gewerkschaft der Welt. Sie vertritt die Interessen der Arbeiter und Arbeiterinnen in der deutschen Auto-, Maschinenbau-, Stahl- und Elektroindustrie – dem Kernbereich der Wirtschaftsmacht Deutschland.

Die Gewerkschaft der «Metaller» war seit je eine Männerdomäne, ein «Autoladen». Der Frauenanteil unter den Mitgliedern liegt bei 20 Prozent, Chef war in der Regel ein Mann aus Baden-Württemberg, der mit den Männern bei Mercedes, VW, BMW und Porsche über höhere Löhne verhandelte.

Dorthin sollte Benner eigentlich abgeschoben werden, so der Plan einiger IG-Metall-Patriarchen, um sicherzustellen, dass wieder ein Mann aus dem «Autoländle» Baden-Württemberg an die Spitze kommt – und nicht die dafür eigentlich vorgesehene Frau aus Frankfurt. Das Manöver scheiterte, weil Benner das süsse Angebot kühl ausschlug und stark genug war, sich bei der IG Metall durchzusetzen. headtopics.com

«Wir stehen mitten im grössten Umbau unserer Industrie seit 100 Jahren», sagte Benner in ihrer Rede, mit der sie sich Anfang Woche für ihre glänzende Wahl an die Spitze der IG Metall bedankte. Für einmal sind dies nicht zu grosse Worte: Um von den fossilen Energien wegzukommen, muss sich die Industrie gerade neu erfinden, gleichzeitig revolutioniert die Digitalisierung die gesamte Arbeitswelt.

Die Sorge, Deutschland könnte sich in diesem Wandel schleichend deindustrialisieren und dabei einen Teil seines Wohlstands einbüssen, beflügelt derzeit Parteien wie die rechtsradikaleGrossbritannien oder Frankreich wenig erstaunt. Benner warnt die Arbeiterinnen und Arbeiter, deren Niedergangsbeschwörungen auf den Leim zu gehen. Die AfD habe keine Lösungen zu bieten, sondern nur plumpe Parolen. headtopics.com

