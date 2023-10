Vor 13 Jahren hat Lidl Schweiz begonnen, den Schwinger Christian Stucki zu sponsern. In einer Mitteilung schreibt der Discounter: «Gemeinsam konnten unzählige Erfolge gefeiert werden, allen voran durch das Eidgenössische Schwingfest 2019 und durch die Krönung zum Schwingerkönig.» Nun wird die Zusammenarbeit von Lidl Schweiz und Stucki auch nach dessen Rücktritt vom Schwingsport für mindestens drei weitere Jahre fortgesetzt.

Unter dem Motto «Vom Schwingerkönig zum Springerkönig» springe Chrigu Stucki in unterschiedlichen Arbeitsrollen beim Detailhändler ein, so Lidl Schweiz in der Mitteilung. Der Sportler des Jahres 2019 wird sich nun also an der Kasse des Discounters versuchen, als Frischebeauftragter, Lagerist oder als Produktetester.

«Es freut uns sehr, dass wir mit Christian Stucki den perfekten Botschafter an der Seite haben. Er steht für dieselben Werte wie wir. Lidl Schweiz sind Heimat und Einfachheit sehr wichtig, und wir möchten langfristig unsere Position als national verankerter Detailhändler stärken», so Raphael Werner, Head of Marketing Lidl Schweiz. Lidl Schweiz betreibt zwei Warenverteilzentren, das eine in Weinfelden (TG), das andere in Sévaz (FR). headtopics.com

Diese bedienen über 170 Filialen in der ganzen Schweiz, und laut eigenen Angaben sollen weitere Filialen in den nächsten Jahren eröffnet werden. Das Unternehmen beschäftigt über 4500 Mitarbeitende.

