Christian Mumenthaler tritt als CEO von Swiss Re zurück

Christian Mumenthaler muss seinen CEO-Posten an Andreas Berger abtreten. Der Sanierer des Industrieversicherungsgeschäfts steht mehr für solides Handwerk statt für luftige Geschäftsideen.Andreas Berger hat das Industrieversicherungsgeschäft der Swiss Re zu einem wichtigen Ertragspfeiler gemacht und sich so für den CEO-Job empfohlen.Bei Swiss Re vollzieht sich ein Chefwechsel, der sich mit Fug auch als Übergang in eine neue Ära beschreiben lässt.

Der 54-jährige Christian Mumenthaler überlässt den Posten als CEO am 1. Juli seinem drei Jahre älteren Kollegen Andreas Berger, um nach acht Jahren an der Spitze des Rückversicherers ein, in der Pressemitteilung nicht näher beschriebenes, «neues Kapitel» aufzuschlagen

