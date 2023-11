Christian Lindner sperrt den Haushalt, langsam dämmert’s dem Finanzminister. Nur: Dass auch die bestgemeinten Ziele grüner Politik der Endlichkeit finanzieller Mittel unterworfen sind, ist in den Köpfen vieler Ampel-Grossköpfe noch nicht angekommen Es dämmerte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erst ganz langsam, dass seine Kabinettskollegen den Ernst der Lage schlicht nicht begriffen hatten.

Am vergangenen Mittwoch hatte das Bundesverfassungsgericht der Ampel-Regierung untersagt, Gelder in Höhe von sechzig Milliarden Euro aus einem Corona-Nothilfe-Fonds einfach für dies und das umzuwidmen, und am gestrigen Montag versprach Kanzler Olaf Scholz (SPD) beim grossen Afrika-Gipfel in Berlin den Gästen vier Milliarden Euro für Entwicklungshilfe in den kommenden Jahren. Etwas später am Tag war Scholz dann beim Digital-Gipfel der Bundesregierung in Thüringen und erklärte auf offener Bühne, dass die Bundesregierung selbstverständlich zu ihrer Zusage stehe, zehn Milliarden Subventionen für eine geplante Chipfabrik in Sachsen-Anhalt zu zahle





