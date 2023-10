Chinesisches Kampfflugzeug nähert sich gefährlich einem US-Bomber

Ein chinesischer Kampfjet startet vom Flugzeugträger Shandong. (Symbolbild) - Uncredited/CCTV/Xinhua/AP/dpa

Ein chinesisches Kampfflugzeug hat sich über dem Südchinesischen Meer nach US-Militärangaben in einem gefährlichen Manöver einem B-52-Bomber der USA genähert. Derder J-11-Maschine sei in «unsicherer und unprofessioneller Weise» unter und vor dem US-Flugzeug im Abstand von nur zehn Fuss (etwa drei Meter) geflogen, teilte US-Kommando im Indopazifik in der Nacht zum Freitag mit.

Auf einem dazu veröffentlichten Video war ein sich nähernder Kampfjet zu sehen. Der Vorfall ereignete sich laut US-Angaben in der Nacht und bei geringer Sicht. Demnach verstösst das Manöver des Kampfjets gegen internationale Regeln für die Flugsicherheit.Der Luftzwischenfall erfolgte während der Gespräche von Chinas Aussenminister Wang Yi in Washington, wo er am Donnerstag US-Aussenminister Antony Blinken getroffen hatte. headtopics.com

Im Süden beansprucht China verschiedene Riffe und Inseln für sich und liegt darüber mit den Philippinen und anderen Nachbarstaaten im Streit. Auch dort kommt es nach Angaben der verschiedenen Seiten

