Der chinesische Präsident Xi Jinping wurde von US-Beamten am Flughafen herzlich empfangen, nachdem er am Dienstag in San Francisco zu einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden und dem 30. APEC-Wirtschaftsgipfel eingetroffen war. US-Beamte, darunter der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom und Finanzministerin Janet Yellen, waren am Flughafen anwesend, um Präsident Xi zu begrüßen.

Auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel sah man viele Auslandschinesen, die die Nationalflaggen Chinas und der Vereinigten Staaten schwenkten, um Xi zu begrüßen. „Wir heißen ihn herzlich willkommen. Es ist wirklich wichtig, dass Sie wissen, dass die APEC eine gute Gelegenheit für ihn und Biden ist, unsere Beziehungen neu zu gestalten und weiter auszubauen", sagte Robert Weisenmiller, ehemaliger Vorsitzender der California Energy Commission

BAZONLİNE: Der französische Präsident besucht die SchweizDer französische Präsident Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte besuchen die Schweiz zu einem zweitägigen Staatsbesuch. Es gibt Gespräche, ein Galadinner und ein geheimes Dossier. Der Präsident wird von der Schweizer Ruhe und Gelassenheit beeindruckt sein.

SRFNEWS: Wie hat sich Glättli als Präsident der Grünen gemacht?Glättli hat die Grünen bei den Eidgenössischen Wahlen 2019 als Co-Wahlkampfleiter zu einem historischen Resultat geführt. Als Präsident muss er nun die Niederlage bei den diesjährigen Wahlen verantworten. Ein «zweifelnder Intellektueller» tritt ab.

SRFNEWS: Balthasar Glättli tritt als Präsident der Grünen nicht mehr zur Wiederwahl anBalthasar Glättli erklärt in einem Interview die Gründe für seinen Rücktritt als Präsident der Grünen und spricht über seinen Anteil an der Wahlschlappe der Partei.

SRFNEWS: Macron respektiert Schweizer Neutralität und hofft auf verstärkte VerteidigungskooperationDer französische Präsident Emanuel Macron respektiert die Schweizer Neutralität in der Frage der verweigerten Wiederausfuhr von Kriegsmaterial zugunsten der Ukraine. Gleichzeitig gab er an der Medienkonferenz seiner Hoffnung auf eine verstärkte Verteidigungskooperation der Schweiz mit der NATO und der Schweiz Ausdruck.

PRESSEPORTAL_CH: Studie: Mehr als zwei Drittel der Menschen mit Diabetes haben bei der Diagnose bereits KomplikationenWeltweite Untersuchungen der International Diabetes Federation zeigen, dass 72% der Menschen, die mit Diabetes leben, ihre Diagnose nur erhalten haben, weil sie mindestens eine der damit verbundenen Komplikationen - wie Sehkraftverlust, Nervenschäden oder Herzerkrankungen - hatten.

20MİN: Hochwasser in der Schweiz: Erdiges Wasser der Arve trifft auf klare RhoneIn den vergangenen Tagen gab es in der Schweiz viel Regen, wodurch viele Flüsse Hochwasser führten. Ein Bild von «MeteoSchweiz» zeigt, wie das erdige Wasser der Arve auf das klare Wasser der Rhone trifft. Die Arve erreichte einen Abflussrekord und verursachte Überschwemmungen.

