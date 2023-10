Gruppenbild mit Jodlerchor in Embrach: Minister Li Keqiang bei einem Besuch in der Schweiz im Mai 2013.Das letzte Mal, dass die meisten Chinesen den früheren Ministerpräsidenten Li Keqiang sahen, war wohl im Oktober 2022. Vor aller Augen wurde Ex-Präsident Hu Jintao offenbar gegen seinen Willen von SicherheitsleutenIm Vorbeigehen klopfte er dem rechts neben Xi Jinping sitzenden Li Keqiang – seinem Schützling – auf die Schulter.

Am Ende riss Xi Jinping alle Macht an sich. Li Keqiang blieb in seinem Schatten. Heute nun starb Li im Alter von 68 Jahren nach einem Herzinfarkt in Shanghai. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. In China, wo der Tod wichtiger Staatsmänner immer wieder Proteste gegen die Staatsführung auslöste, dürfte Peking die Reaktionen auf seinen Tod genau verfolgen.

Politische Rivalen: Li Keqiang und Xi Jinping bei einer 100-Jahr-Feier der Kommunistischen Partei Chinas in Peking im Juli 2021.Li Keqiang, 1955 geboren, hatte sich in seiner frühen Laufbahn vor allem durch Leistung hervorgetan. Als Sohn eines kleinen Funktionärs war der Junge während der Kulturrevolution wie Millionen andere Kinder aufs Land verschickt worden, um dort auf den Feldern zu arbeiten. headtopics.com

Als Universitäten nach jahrelangem Chaos wieder öffneten, ergatterte Li einen der wenigen Studienplätze an der elitären Peking-Universität. Er studierte Jura und trat in die Kommunistische Jugendliga ein. Später promovierte er in Wirtschaftswissenschaft.

In zwei der ärmsten Provinzen des Landes übernahm er zu Beginn seiner politischen Karriere führende Positionen. Wirtschaftlich konnte er diese zwar stabilisieren, gleichzeitig kämpfte er immer wieder mit grossen Katastrophen. Darunter den Folgen einer fürchterlichen Ausbreitung von Aids durch kontaminierte medizinische Geräte. headtopics.com

