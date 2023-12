China nimmt erstes Atomkraftwerk der Gen IV in Betrieb

Das erste Atomkraftwerk, das mit einer Atomkrafttechnologie der Gen IV ausgestattet ist, ist nach einem erfolgreichen Testlauf von 168 Stunden, bei dem sich herausstellte, dass alle Systeme die erwünschten Funktionen erbringen, in Betrieb gegangen. Es handelt sich um das Demonstrationsprojekt Shidaowan eines gasgekühlten Hochtemperaturreaktor-Kiesbett-Moduls (High-Temperature Gas-Cooled Reactor Pebble-bed Module, HTR-PM), für das Shanghai Electric einen großen Teil der Ausrüstung geliefert hat.

Dieser Meilenstein macht China zu einem Vorreiter in der nuklearen Energiegewinnung. Im Bemühen, klimaneutral zu werden und kohlenstoffarme Energien auf sichere, zuverlässige und nachhaltige Art und Weise bereitzustellen, ist das Land nun einen großen Schritt weiter. Allgemein wird anerkannt, dass gasgekühlte Hochtemperatur-Reaktoren (HTGR), die Energie durch die Umwandlung von atomarer, mechanischer und elektrischer Energie unter Hitze erzeugen und die als vierte Generation von Atomkraftwerken bezeichnet werden, als sicher und flexibel gelte





