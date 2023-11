China holt Pandas aus den USA zurück und plant Rücksendung

Erst vor wenigen Tagen hat China drei ausgeliehene Pandas aus Washington zurückgeholt. Damit gibt es in der Hauptstadt der USA zum ersten Mal seit über 50 Jahren keine Pandabären mehr. Nun will China einige Tiere wieder in die USA schicken. Wieso dieser Entscheid von politischer und wirtschaftlicher Wichtigkeit ist, erklärt Journalist Fabian Kretschmer.

Fabian Kretschmer Journalist Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der Journalist und Autor Fabian Kretschmer berichtet aus Peking für diverse deutschsprachige Medien, darunter die österreichische «Die Presse» sowie die Berliner «Tageszeitung». SRF News: Warum hat China die Pandas überhaupt zurückgeholt? Fabian Kretschmer: Das war eine Formsache. Leihverträge enden irgendwann. In dem Fall wurden sie nicht verlängert und die Pandas kamen zurück. Im Grunde war es auch eine Reflexion der bilateralen Beziehungen zwischen China und den USA. Die beiden Länder sind auf einen Konflikt zugesteuert. Durch dieses bilaterale Gipfeltreffen will man eine Kehrtwende oder einen Neuanfang erreiche

: