«Cheschtene» locken Kunden zu Direktvermarktern

Stefan und Andrea Stocker präsentieren die letzten frischen Feigen und viele Produkte daraus. (Bild: Josef Scherer)

Adrian (l.) und Bruder Daniel Muheim verkauften neben eigenen Marroni viele weitere Spezialitäten vom Betrieb Bühlhof. (Bild: Josef Scherer) «Wir waren schon am Mittag ausgeschossen und mussten Nachschub holen», sagt Stefan Stocker, der mit Frau Andrea und Helfern an der Cheschtene Chilbi Greppen LU den Stand mit Feigenprodukten führte. Das sei wohl auch auf die Medienberichte, kürzlich sogar im Radio und Fernsehen, zurückzuführen. Dort wurden Stockers als einzige Schweizer Feigenbauern vorgestellt.

