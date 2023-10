Cherson erneut unter Beschuss von Russland

Cherson ist im November 2022 von der ukrainischen Armee zurückerobert worden. Auf dem Foto umarmen sich eine Bewohnerin der Stadt und ein ehemaliger ukrainischer Soldat. Nun steht Cherson wieder unter Beschuss von Russland. - keystonesind offiziellen Angaben nach in der südukrainischen Grossstadt Cherson mehrere Menschen verletzt worden.

Laut der Gebietsverwaltung wurden sieben Personen in der Stadt verletzt. Drei Frauen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, schrieb am späten Abend der Chef der Militärverwaltung des Gebiets, Olexander Prokudin. Die Stadt Beryslaw sei ebenso beschossen und dabei eine weitere Person verletzt worden.Unklar ist derzeit noch, ob es sich um Artilleriebeschuss oder einen Angriff mit Raketen und Drohnen handelte.

Beschuss meldete derweil auch die benachbarte Region Mykolajiw. Dort fing die ukrainische Flugabwehr nach eigenen Angaben drei luftgestützte Lenkraketen vom Typ Ch-59 ab.

