Chefarzt Senn fordert deshalb energieeffizientere Spitäler.Das Schweizer Gesundheitssystem hat laut dem Lausanner Chefarzt Nicolas Senn zuletzt eine Tonne CO₂-Emissionen pro Jahr und Einwohner verursacht. Massnahmen wie energieeffizientere Gebäude würdenDas Schweizer Gesundheitssystem ist für sechs bis acht Prozent der gesamten CO₂-Emission des Landes verantwortlich, wie Senn in einem am Freitag publizierten Interview mit «Le Temps» sagte.

Senn ist Chefarzt der Abteilung für Familienmedizin des universitären Gesundheitszentrums Unisanté in Lausanne. Zudem ist er Co-Leiter der Plattform für Nachhaltigkeit und Gesundheit der biologischen und medizinischen Fakultät der Universität Lausanne.töten gleich viele Menschen, wie medizinische Fehler», sagte der Chefarzt.

Für 75 bis 80 Prozent der Emissionen im Gesundheitswesen seien Spitäler verantwortlich. Danach folgen laut Senn Medikamente. Sie würden einen Drittel des CO₂-Ausstosses ausmachen. Beispielsweise verursache eine Diabetesbehandlung jährlich zehn bis zwölf Kilogramm CO₂. headtopics.com

Besonders energieintensiv seien MRI-Behandlungen, also Magnetresonanztomographien. Allein eine MRI-Behandlung verursache 25 Kilogramm CO₂. «Wenn man zwei MRIs pro Jahr macht und fünf Medikamente einnimmt, ist das der einzige Energieaufwand, den man sich für seine Gesundheit leisten könnte, um das Pariser Abkommen einzuhalten», sagte Senn.

