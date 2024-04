Chef der Hilfsorganisation: «Israel muss dieses wahllose Töten beenden». Seine Hilfsorganisation World Central Kitchen führt im Gazastreifen siebzig Feldküchen. Nun wurde ein Konvoi von Israel beschossen, mehrere westliche Helfer starben. Der Angriff war «unbeabsichtigt». «Ich bin untröstlich und trauere um ihre Familien und Freunde und unsere gesamte WCK-Familie», sagte Gründer Andrés auf X.

Sie muss aufhören, die humanitäre Hilfe einzuschränken, aufhören, Zivilisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen zu töten, und aufhören, Lebensmittel als Waffe einzusetzen.»Tausende Israelis haben am Dienstagabend den vierten Tag in Folge gegen die Regierung und für ein Abkommen zur Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln protestiert. Die Demonstranten versammelten sich israelischen Medien zufolge mit Fackeln in der Hand in der Nähe des Parlamentsgebäudes in Jerusalem. Sie forderten demnach auch erneut Neuwahle

