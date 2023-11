Selbst wer sich nicht für Technologietrends interessiert, kam in den letzten Monaten an einem Namen kaum vorbei: ChatGPT. Seit November 2022 ist der KI-Chatbot öffentlich zugänglich. Seither gab es 1001 Schlagzeilen, die vom revolutionären Potenzial des KI-Chatbots sprachen. Tatsächlich hat ChatGPT auch KI-Kennerinnen und -Kenner überrascht: Das System versteht fast jede Frage und Aufgabe und kann Antworten geben, die klingen, als hätte sie ein Mensch geschrieben.

Bloss: Korrekt sind diese Antworten nicht immer. ChatGPT: überzeugend – aber nicht unbedingt richtig Box aufklappen Box zuklappen Hinter KI-Chatbots wie ChatGPT stehen sogenannte grosse Sprachmodelle – KI-Systeme, die mit riesigen Mengen von Text trainiert wurden und so gelernt haben, wie menschliche Sprache aufgebaut ist, welches Wort am ehesten auf das vorangegangene folgt. ChatGPT bestimmt also nach statistischer Wahrscheinlichkeit, wie eine Frage beantwortet wird, wie ein Antwortsatz weitergeh





🏆44. srfnews » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

SUEDOSTSCHWEİZ: Chatbot ChatGPT kann aktuellere Fragen beantwortenDer populäre KI-Chatbot ChatGPT wird künftig über Ereignisse bis April dieses Jahres informiert…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Chatbot ChatGPT kann aktuellere Fragen beantwortenNutzer von ChatGPT frustrierte immer wieder, dass das Wissen des Chatbots über die Welt im September 2021 endete. Jetzt kennt er 18 Monate Weltgeschichte mehr.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

BAZONLİNE: Streit um Swiss-Indoors-Sitz: «Das ist genau das Bild, das ich von Roger Brennwald habe»In einem Interview sagte der Turniergründer, eine Verlegung des Steuerdomizils nach Basel komme nicht infrage – obwohl mit dem Kanton eine Prüfung vereinbart worden war. Das kritisieren Politiker. Laut Verantwortlichen ist damit eine andere AG gemeint.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEİZ: Musks KI-Firma stellt eigenen Chatbot Grok vorDas Künstliche-Intelligenz-Start-up von Tech-Milliardär Elon Musk macht ChatGPT mit einem eigenen…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Lyon verletzt: «Das ist nicht Sport, das ist nicht Fussball»Ein Angriff auf den Lyon-Bus, ein blutüberströmter Weltmeister, eine Spielabsage: Die Attacke mutmasslicher Marseille-Ultras ist der nächste Tiefpunkt einer eskalierten Rivalität.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

SRFNEWS: - «Kein Booster für unsere Bundesratsambitionen»Grünen-Präsident Balthasar Glättli sucht nach Antworten für das Wahlresultat der Grünen in der Schweiz.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »