Chaos im öffentlichen Verkehr im Kanton Glarus

Seit Anfang Woche herrscht im öffentlichen Verkehr im Kanton Glarus Chaos. Weil die Bahnstrecke zwischen Schwanden und Ziegelbrücke wegen Bauarbeiten für zwei Wochen gesperrt ist, verkehren Ersatzbusse. Und diese sorgen bei den Pendlerinnen und Pendlern regelrecht für Ärger. «Es ist mühsam. Die Busse kommen zum Teil massiv verspätet oder sie fallen ganz aus», sagt Steffi (37) aus Netstal.

«Viele Chauffeure sprechen kaum Deutsch und wissen nicht einmal, wie der Ort heisst, wo sie hinfahren», sagt Silja (18) aus Schwanden. Offenbar wissen auch nicht alle, wo sie anhalten müssen. «Als mein zehnjähriger Sohn mit dem Ersatzbus von der Schule nach Hause fuhr, musste er dem Buschauffeur erklären, wo die Haltestelle ist», erzählt Steffi (siehe Video).

