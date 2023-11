CH Media kündigt den Abbau von 150 Vollzeitstellen an

Nachrichten über den Abbau in der Medienbranche gleichen einem nervigen Ohrwurm. Kaum ist Ruhe eingekehrt, holt einen das alte Lied wieder ein. Angriff auf die SRG, Sparrunde in Redaktion XY, Abbau, Abbau. Schöne Ironie, dass Michael Wanner, seit April dieses Jahres CEO von CH Media, sagte, man wolle mit der aktuellen Kürzung von 150 Vollzeitstellen in der Deutschschweiz einem «Abbau auf Raten» zuvorkommen.

Ja, was erleben wir denn eigentlich sonst seit gut zwanzig Jahren? CH Media, das zweitgrösste private Medienunternehmen der Schweiz, hat vergangene Woche angekündigt, «die Kostenstruktur zu senken». 150 Vollzeitstellen sollen im ersten Quartal 2024 über alle Bereiche der Deutschschweiz gestrichen werden, davon etwa 90 durch Kündigungen. Ein weiterer, harter Schlag für den Journalismus, nachdem vor wenigen Wochen bereits die TX Group verkündet hatte, Dutzende Mitarbeiter:innen zu entlasse

