CEO von Longines eröffnet neue Boutique in Wien

Der CEO von Longines, Matthias Breschan, bei der Eröffnung einer neuen Boutique der Schweizer Uhrenmarke in Wien am 28. September 2023. Im Gegensatz zu anderen Schweizer Uhrenhäusern konnte Longines in diesem Jahr in China ein gutes Wachstum verzeichnen und ist zuversichtlich für diesen Markt. CEO Matthias Breschan gibt einen Einblick in die Strategie des Unternehmens zwischen Tradition und E-Commerce.

Das 1832 in Saint-Imier gegründete Unternehmen Longines ist stolz auf seine Verankerung in dieser Kleinstadt im Berner Jura wie auf seine technologischen Innovationen. Laut Schätzungen von Morgan Stanley und LuxeConsult hat der Jahresumsatz von Longines im Jahr 2022 1,2 Milliarden Franken überschritten, womit das Unternehmen der Swatch Group unter den zehn führenden Schweizer Uhrenmarken positioniert ist. Am historischen Sitz von Longines interviewte SWI swissinfo.ch den CEO, den Österreicher Matthias Breschan. SWI swissinfo.ch: Im Juli 2020 haben Sie die Nachfolge von Walter von Kaenel angetreten, der Longines 32 Jahre lang geleitet hat

