Céline Dion zeigt sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit

Zu dem Anlass trägt sie eine beigefarbene Hose und einen farblich passenden Pullover sowie eine gefütterte weisse Weste, die sicherlich gut gegen die niedrigen Temperaturen in der Hockey-Arena geschützt hat. Die Haare hat Dion zu einem Zopf zurückgenommen.

Ihre drei Söhne, der 22-jährige René-Charles und die Zwillinge Nelson und Eddy (13), begleiteten Dion. Gemeinsam posieren sie in dem Clip aus der Kabine für Gruppenfotos, und lernen Spieler des Teams kennen.Die kanadische Sportmoderatorin Chantal Machabée (59) teilte auf ihrem Instagram-Profil ebenfalls zwei Bilder, die sie Arm in Arm mit einer freudestrahlenden Dion zeigen.

In Stresssituationen kann die Erkrankung zu Muskelverkrampfungen führen. Auftritte sind Dion daher derzeit unmöglich.hatte erst im September erklärt, dass die Sängerin alles tue, um wieder gesund zu werden. Sie sei zwar «eine starke Frau», doch leider könne die Familie auch «keine Medikamente finden, die wirken», wie Claudette Dion (74) in einem rund einen Monat zuvor erschienenen Interview noch enthüllte.

Dion arbeite jedoch mit «den besten Forschern auf diesem Gebiet» zusammen. «Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie vor allem Ruhe braucht», erklärte Claudette Dion damals weiter.Deine Meinung ist gefragt: Ist es okay, hat ein Roboter am neuen Beatles-Song mitgewirkt?

Paul McCartney hatte bereits einen neuen Beatles-Song angekündigt. Nun ist es soweit: Am Donnerstag erscheint mit «Now And Then», die letzte Single der Fab Four. Dank KI mit Lennons Originalstimme. Wie findest du das?

