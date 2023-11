Celestini wechselt die richtigen Spieler ein

Fabio Celestini hat gegen den Aufsteiger die richtigen Spieler eingewechselt.», sagt Erni Maissen in der Sendung «FCB Total» bei Telebasel. «Man hat endlich wieder eine Mannschaft gesehen, die weiss, worum es geht.» Das Attribut des Kampfes schreibt die Klub-Legende dem neuen Maissen lobt besonders die Laufleistung des Teams: «Man war defensiv und defensiv bereit, etwas zu machen.

» Taktisch müsse Celestini denDer Neo-Coach habe gegen Yverdon mit den Einwechslungen ein goldenes Händchen bewiesen. Maissen: «Vielleicht war es ein gutes Zeichen für denEr glaube, dass sich einige Spieler zu lange auf ihren Vorschusslorbeeren ausgeruht haben. «Sie sind vielleicht doch nicht so gut, wie alle meinen. Es müssen wieder andere Tugenden her», so Maissen weiter.-Spiele in Serie gewinnen konnte. «Nach diesem Spiel kann man besser beurteilen, was in der Mannschaft steckt. Und da rede ich nicht von der Finalrunde – sondern vom Nicht-absteigen.

