– Celestini: «Kleiner, aber wichtiger Schritt für uns»

. Und auch, dass man die Null gehalten habe, gebe Selbstvertrauen, und dieses brauche sein Team, so Celestini. «Es war ein kleiner Schritt, aber ein sehr wichtiger für uns.» Basel habe phasenweise guten Fussball gezeigt: In den ersten 15 Minuten sei der Plan befolgt worden. Seine Spieler hätten zusammen gekämpft. Danach seien Zweifel aufgekommen, man habe nicht mehr füreinander gespielt.Mit den letzten 15 Minuten sei er nicht zufrieden, sagt Celestini. Der FCB habe viel Ballbesitz gehabt, doch der letzte Pass sei nicht gekommen. Und dadurch sei auch das erlösende zweite Tor nicht gefallen.

Es fehle an Konstanz, analysiert Celestini: «Wir müssen daran arbeiten, dass wir 95 Minuten lang die Sache gemeinsam machen.»zu gewinnen und weiterzukommen. Denn das nächste Spiel komme schon am Sonntag. Dann empfängt der Tabellenletzte FC Basel Yverdon im Joggeli.

