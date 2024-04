CC Aarau gewinnt Grand-Slam-Turnier in Toronto

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieMit einem Premierensieg beendet das Team des CC Aarau eine lange Saison. Auf dem Weg zum Triumph besiegen sie auch die Weltmeisterinnen.Hier wird Inhalt angezeigt, der zusätzliche Cookies setzt.

An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.Zum Abschluss einer langen Saison haben die Frauen des CC Aarau um Skip Silvana Tirinzoni einen grossen Erfolg feiern können.

Für Tirinzoni, Alina Pätz, Selina Witschonke und Carole Howald handelt es sich um den ersten Grand-Slam-Titel in dieser Konstellation. Zuvor hatten sie in dieser Saison zwei Endspiele der höchsten Turnier-Kategorie verloren.

CC Aarau Grand-Slam-Turnier Toronto Sieg Skip Silvana Tirinzoni Schwedische Auswahl Skip Isabella Wrana

