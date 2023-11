CBD-Regulierungsumfeld in der EU, im Vereinigten Königreich und in den USA

Bis Ende 2018 orientierte sich die Natur also mehr oder weniger an der Rechtslage, und viele Produkte gelangten sicher auf den Markt, da Extrakte aus CBD-Cannabidiol nur dann als „neuartig“ galten, wenn der Cannabidiol-Gehalt „höher als der CBD-Gehalt“ war in der Quelle der Pflanze selbst: Cannabis sativa L.“.

Gelegentlich kann ein Hersteller die Behörden davon überzeugen, dass sein Produkt gemäß Art. 4 Eingaben, in denen der Hersteller behauptet, dass der CBD-Gehalt im Lebensmittel natürlich vorkommendes und traditionelles Lebensmittel sei.

In der EU wird die EFSA ihre endgültige Empfehlung zur Genehmigung an die EU-Kommission senden, wo der Artikel nach einer Abstimmung mit 27 Mitgliedern in den Novel-Food-Katalog aufgenommen wird.

Angesichts der geschätzten 1 Milliarde GBP, die auf dem Spiel stehen, ist es jedoch leicht zu verstehen, warum britische CBD-Hersteller trotz der regulatorischen Hürden versuchen, die FSA zu beschwichtigen. Durch das Offenhalten der Tür ist es dem Vereinigten Königreich gelungen, das Interesse der am CBD-Markt interessierten Anleger und die Öffentlichkeit vor unkontrollierten Produkten zu schützen.

Und die gesundheitlichen Bedenken, die Testpflichten? Sind diese auf das Vereinigte Königreich und die EU beschränkt? Lass uns genauer hinschauen! Auf dem amerikanischen Cannabismarkt zeichnet sich eine Stimmung der Vorsicht ab, zu der sowohl Produzenten als auch Gesetzgeber gehören, die auf strengere Gesetze und eine strengere Durchsetzung drängen.

