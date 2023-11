CBD kann akute Zahnschmerzen lindern

Zahnschmerzen gehören zu einer der unangenehmsten Erfahrungen im Leben. Es sticht, zieht, drückt und kann einem den letzten Nerv rauben, wenn etwas im Kieferbereich nicht mehr gesund ist. Da Cannabidiol in den verschiedensten medizinischen Bereichen mittlerweile Einsatz findet und bei manchen Erkrankungen eine große Linderung verspricht, hat man nun auch überprüft, was der Einsatz von CBD bei Problemen mit den Zähnen bringt.

In einer klinischen Untersuchung wurde dabei herausgefunden, dass eine einmalige orale Nutzung von CBD auf pflanzlicher Basis kurzfristig akute Zahnschmerzen lindern kann. Wirkt, hat die Universität von Texas in San Antonio randomisierte, placebokontrollierte Untersuchungen an 61 Patienten mit starken Zahnschmerzen durchgeführt. Die Ergebnisse, die davon zeugen, dass CBD wirklich hilft, wurden jetzt Anfang November im „Journal of Dental Research“ veröffentlicht. Die Probanden erhielten während der Teilnahme an der Untersuchung entweder eine Dosis von 10 Milligramm, 20 Milligramm CBD oder nur ein Placeb





