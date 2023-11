Cassis stellt Paket vor: Bundesrat will weitere 90 Millionen für Hilfe im Nahen Osten bereitstellen

Auch dort tätige internationale Nichtregierungsorganisationen, die im humanitären Bereich tätig sind, sollen Geld erhalten, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Er schreibt, die humanitäre Lage in dieser Region sei «äusserst besorgniserregend». Im Gazastreifen sei die Lage «katastrophal».Er anerkenne das Recht Israels auf Selbstverteidigung und Sicherheit, schreibt der Bundesrat weiter.

Es brauche humanitäre Feuerpausen oder Waffenruhen, um den Zugang zu Hilfsgütern zu ermöglichen und die Bevölkerung zu versorgen. Der Konflikt im Nahen Osten drohe, die ganze Region zu destabilisieren. Die Zahl der Menschen in Not werde wohl noch weiter ansteigen.

Eskalation im Nahen Osten
Die Kämpfe in Israel und im Gazastreifen halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zur Eskalation im Nahen Osten. Wie geht SRF mit Quellen im Krisengebiet um?

Herkunft: srfnews

