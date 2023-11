Carwash Reyes, Hotel Alpha und NiPon Do: Dienstleistungen in Ebikon, Luzern, Aarau und Wohlen

Carwash Reyes: Professionelle Pflege für Ihr Fahrzeug in Ebikon LUHotel Alpha: Für einen perfekten Aufenthalt in LuzernNiPon Do: Realistisch, einfach, effizient – Krav Maga in Aarau & Wohlen lernen

BLUENEWS_DE: Die beeindruckendsten Hotel-Pools der WeltEine Zusammenstellung der spektakulärsten Hotel-Pools weltweit, darunter der größte Rooftop-Infinitypool, ein schwebender Pool und der tiefste Pool der Welt.

SUEDOSTSCHWEİZ: Im Filzbacher Hotel «Kerenzerberg» ist das Restaurant bis Februar geschlossenDas «Hotel Restaurant Kerenzerberg» soll in Filzbach vollumfänglich ins Sportzentrum Kerenzerberg integriert werden. Dafür wird das Restaurant umgestaltet und bleibt bis Mitte Februar geschlossen.

20MİN: Fall Maddie McCann: Portugiesische Polizei entschuldigt sich bei ElternVor 16 Jahren verschwand in Portugal die damals dreijährige Maddie McCann in einem Hotel. In Visier der Ermittlungen gerieten auf die Eltern.

BERNERZEİTUNG: Jugendherbergen: Mit 84 ist sie im Massenschlag der «Star»Iris Gauckler reist für ihr Leben gern – aber in einem Hotel war sie noch nie. Sie kennt die Jugis von New York, Chang Mai oder Wladiwostok. Nur oben auf das Kajütenbett traut sie sich heute nicht mehr.

BAZONLİNE: Antijüdische Übergriffe im Nordkaukasus aufgrund des Gaza-KonfliktsAufgrund des Gaza-Konflikts kommt es im muslimisch geprägten Nordkaukasus verstärkt zu antijüdischen Übergriffen. In verschiedenen Städten wurden Flughäfen und ein Hotel angegriffen, da Gerüchte über Flüchtlinge aus Israel kursierten. Die Evakuierungsflüge für russische Staatsbürger aus Tel Aviv landen ausgerechnet in dieser Region. Die russischen Muslime stehen in Solidarität mit den Palästinensern.

LUZERNERZEİTUNG: Jüngste afghanische Bürgermeisterin Zarifa Ghafari spricht über ihr Heimatland, Privilegien und FrauenrechteWas veranlasst eine afghanische Frauenrechtlerin dazu, das Luzern er Eigenthal, nahe der Grenze zu Unterwalden zu besuchen? Ein Vortrag im Hotel Restaurant Hammer. Im exklusiven Gespräch erzählt sie vorab, wofür sie kämpft – und was sie sich vom Westen wünscht.

