Cannabis-Verbot: Mehr Schaden als Nutzen

Immer mehr Länder und Staaten haben eingesehen, dass ein Verbot von Cannabis mehr schadet, als nützt. Die Prohibition hat aus vielen Menschen Opfer gemacht, die aufgrund des Konsums oder des Besitzes kleiner Mengen Marihuana einen längerfristigen Schaden und unnötiges Leid erleiden mussten.

Anstatt mit geregelten Strukturen und einem kontrollierten Markt Gefahren zu minimieren und zeitgleich Geld in die Staatskassen zu spülen, wird bei einem Verbot kostenaufwendig die Jagd auf friedliche Menschen mit Steuergeldern finanziert. Dass dies tatsächlich kontraproduktiv und nicht sinngemäß ist, erkennen aber immer Menschen in der Bevölkerung und Politik. In den USA haben daher in der vergangenen Dekade viele Bundesstaaten teils durch Abstimmungen die Situation zum Besseren gewendet und das Genussmittel Cannabis für Erwachsene legalisiert. Der neu eröffnete legale Markt brachte in den vergangenen neun Jahren in den Vereinigten Staaten eine Summe von 15 Milliarden Dollar an Steuergeldern zutage, die für gute Zwecke und zum Vorteil der Bewohner eingesetzt werden könne

:

