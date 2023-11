Cannabis-Legalisierung in Kanada: Was kann Deutschland lernen?

Deutschland diskutiert immer noch und die EU grätscht rein, doch zumindest in Kanada ist die überfällige Cannabis-Legalisierung bereits seit gut fünf Jahren gesellschaftliche Realität. Nun arbeiten Regierungsberater an der Vorstellung einer ersten, großen Bilanz und untersuchen im Detail, was sich bei Haschisch und Marihuana für Erwachsene künftig noch besser machen lässt.

Kann die Bundesrepublik als eine Art Hilfsschüler der Drogenpolitik vom Land mit dem Ahornblatt auf der Nationalflagge präventiv etwas lernen oder taugt das Fazit aus Übersee hierzulande nur bedingt für einen Vergleich? Immerhin dürfen kanadische Bürger Haschisch und Marihuana im Fachgeschäft mit Lizenz kaufen, während bei uns zunächst nur Cannabis Social Clubs für Mitglieder geplant sin

HANFMAGAZİN: Mehrwert Hanf: Nach Cannabis Legalisierung steigen die ImmobilienpreiseWerden die Mieten im Umfeld von CS Clubs vielleicht zulegen, als, dass Leerstand droht, wie von den Gegnern der THC- Legalisierung behauptet?

SRFNEWS: Deutschland behält Grenzkontrollen zur Schweiz beiSeit letzter Woche hat Deutschland die Personenkontrollen an der Grenze zur Schweiz verschärft – eine Massnahme, die eigentlich auf zehn Tage beschränkt war. Deutschland wird aber vorerst an seinen strengeren Grenzkontrollen festhalten. Das bestätigte die deutsche Innenministern Nancy Faeser.

FUW_NEWS: Deutschland unterstützt Siemens Energy mit Bürgschaft in Höhe von 7,5 Mrd. €Das deutsche Bundeswirtschaftsministerium stützt den Energietechnikkonzern mit einer Bürgschaft in Höhe von 7,5 Mrd. €. Das Hilfspaket für Siemens Energy umfasst insgesamt rund 15 Mrd. €.

HANFMAGAZİN: Cannabis und Covid-19: Neue Studie zeigt vielversprechende ErgebnisseEs gibt schon so einige Studien zur hilfreichen Wirkung von Cannabis gegen das Coronavirus, doch eine Untersuchung zum Thema verdient auch nach dem Abklingen der Pandemie noch Beachtung... hanfmagazin cannabis cannabiskonsum cannabisstudie

WELTWOCHE: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat Ausmass des Antisemitismus «viel zu lange» unterschätzt – wie bitte? Ist es nicht so, dass die Linken viel zu sehr auf «umstrittene Rechte» fokussierten als den importierten Antisemitismus von Migranten?Ungewöhnliche Zeiten befördern mitunter ungewöhnliche Einsichten. Zum Beispiel bei Bärbel Bas (SPD), deutsche Bundestagspräsidentin. Angesichts der massiven antisemitischen Demonstrationen in Deutschland gab Bas in einem Interview zu Protokoll: Das Ausmass des Antisemitismus in Deutschland sei «viel zu lange» unterschätzt worden.

BAZONLİNE: Schweizer Zugverbindungen von deutschem Bahnstreik betroffenAuch grenzüberschreitende Züge zwischen der Schweiz und Deutschland sind vom angekündigten Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) für den Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstag betroffen.

