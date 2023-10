Can und Gigi liefern sich einen Kampf bei Das Sommerhaus der Stars

Can und Gigi lieferten sich einen Kampf.gefüllt mit Temperament«Es wird immer peinlicher», sagt Can im Kommentar der RTL-Serie.Am Lagerfeuer bei «Das Sommerhaus der Stars» entsteht eine hitzige Diskussion. – RTL

Die Teilnehmenden wollen gerade schlafen gehen, als sich die Spannung noch ein letztes Mal aufbäumt: Gigi und Can gehen aufeinander los! Cans Freundin Walentina gerät zwischen die beiden.Die beiden Streithähne und ihre Partnerinnen werden allesamt vom Haus und somit von der Serie verwiesen. Der Sender der Serie «hat im Sommerhaus keinen Platz. Daher müssen Gigi und seine Partnerin Dana das Haus verlassen.

