Bybit CEO Ben Zhou zeigt den Weg in die Zukunft der Kryptoindustrie auf

Nachdem er seinen Anteil am Spotmarkt 2023 um das 8-fache gesteigert hat, zeigte Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit, in einer Keynote den Weg in die Zukunft für die Kryptoindustrie auf. Ben Zhou berichtete dabei über die Erfolge von Bybit, wie etwa das Erreichen von über 20 Millionen Nutzern, die Einführung von 93 neuen Produkten, die Unterstützung von 96 Ein- und Auszahlungschains und der Aufstieg zur drittgrößten Derivatebörse.

Darüber hinaus wurde Bybits Verpflichtung zur Einhaltung von Compliance-Regeln durch die Expansion in die Vereinigten Arabischen Emirate, Südafrika und die Niederlande deutlich, was seine Position als vertrauenswürdige, globale Krypto-Plattform untermauert. Die Keynote unterstrich den Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und der Stabilität der Plattform





