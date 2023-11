BVG-Mindestzinssatz: Erhöhung sachlich nicht gerechtfertigt

Der Bundesrat überprüft den BVG-Mindestzinssatz mindestens alle zwei Jahre. Er konsultiert dabei die Sozialpartner und die Eidgenössische Kommission für die berufliche Vorsorge (BVG-Kommission). Mit seiner Entscheidung für eine Anhebung des Mindestzinssatzes um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent folgte er der Empfehlung der BVG-Kommission vom 4. September 2023.

Für den SVV ist eine Erhöhung des Mindestzinssatzes angesichts des niedrigen Formelwerts unverständlich."Ein Aufschlag von über 0,7 Prozentpunkten ist sachlich nicht gerechtfertigt", hält Urs Arbter, Direktor des SVV, fest."Es ist ein Entscheid, der die Situation nicht berücksichtigt, in der sich ein Teil der Vorsorgewerke aufgrund der bestehenden regulatorischen und ökonomischen Rahmenbedingungen befindet.

Der finanzielle Spielraum BVG-naher Vorsorgeeinrichtungen ist durch den hohen Umwandlungssatz in der beruflichen Vorsorge stark strapaziert. Sie sind daher ganz besonders auf einen realistischen Mindestzinssatz angewiesen."Die Anhebung des Mindestzinssatzes macht die Reform der zweiten Säule, insbesondere die Absenkung des Umwandlungssatzes, noch dringlicher", ergänzt Arbter mit Blick auf das nächste Jahr.

- Die Delegierten des Schweizerischen Versicherungsverbandes SVV haben an ihrer Generalversammlung in Basel Stefan Mäder zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Mäder, Verwaltungsratspräsident der Mobiliar, folgt auf Rolf Dörig, der dem Branchenverband der Privatversicherer während sechs Jahren vorstand. Der gleichentags durchgeführte"Tag der ...

:

PRESSEPORTAL_CH: Bundesrat erhöht den BVG-Mindestzinssatz auf 1,25 ProzentDer Bundesrat hat beschlossen, den BVG-Mindestzinssatz per 1. Januar 2024 auf 1,25 Prozent anzuheben. Der Schweizerische Versicherungsverband SVV hält den Mindestzinssatz für zu hoch und plädiert für eine Reduzierung oder Beibehaltung.

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Kanton Zürich: Halloween - Bilanz der Kapo ZürichIm Zusammenhang mit Halloween sind Patrouillen der Kantonspolizei Zürich und der Kommunalpolizeien am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch (31.10./1.11.2023) zu rund 80 Einsätzen ausgerückt.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Vorsorge-Mindestzinssatz steigt im kommenden Jahr auf 1,25 ProzentDer Mindestzinssatz in der beruflichen Vorsorge steigt ab Januar 2024 um 0,25 Punkte auf 1,25 Prozent an. Das hat der Bundesrat beschlossen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: Mindestzinssatz steigt auf 1,25 ProzentAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

20MİN: Bundesrat hebt Mindestzinssatzes auf 1,25 Prozent anDer Bundesrat hebt den Mindestzinssatz in der Beruflichen Vorsorge um 0.25 Punkte auf 1.25 Prozent an.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

CASHCH: Vorsorge-Mindestzinssatz steigt im nächsten Jahr auf 1,25 ProzentDer Bundesrat hebt den Mindestzinssatz in der beruflichen Vorsorge ab Januar 2024 um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent an.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »