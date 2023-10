BVB rettet 3:3-Remis in Frankfurt und bleibt weiter unbesiegt

Der BVB lässt bei der Eintracht Frankfurt zwar Punkte liegen, bleibt in der Bundesliga aber unbesiegt. - keystone

Gregor Kobel im Tor der Dortmunder musste sich zweimal durch den formstarken Ägypter Omar Marmoush geschlagen geben. Zudem musste der Schweizer kurz nach dem 0:2 ausgewechselt werden.in der 82. Minute mit seinem Treffer zum 3:3-Endstand. Eine Viertelstunde zuvor war die Eintracht durch den Algerier Fares Chaïbi erneut in Führung gegangen.

