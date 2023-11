Bussenärger an Allerheiligen beim Friedhof Friedental: Jetzt spricht der Verantwortliche – und storniert die Rechnungen

Pünktlich wenn die neue Modesaison vor der Türe steht, also immer im Frühling und im Herbst, werden dem textilinteressierten Menschen mantramässig die aktuellen Trends eingetrichtert. Als ginge es um den heiligen Gral, erscheinen dann auch diese «Dos und Don’ts»-Listen, was man beim Umsetzen des jeweiligen Trends alles richtig oder falsch machen kann. Bestand hat dies alles oftmals nicht

:

LUZERNERZEİTUNG: Bussenärger an Allerheiligen beim Friedhof Friedental: Jetzt spricht der Verantwortliche
Ausgerechnet an Allerheiligen wurden beim Friedhof Friedental in Luzern mehrere Besucher wegen Falschparkierens gebüsst. Die zuständige Firma Parkix räumt Fehler ein und zeigt sich kulant. Die Bussen seien jedoch alle korrekt gewesen.

LUZERNERZEİTUNG: Parkbussen beim Friedhof an Allerheiligen sorgen für Ärger
Besucher des Friedhofs Friedental in Luzern dürfen auf dem dortigen Parkplatz gratis ihr Auto abstellen. Doch am 1. November wurden Bussen ausgestellt – zu Unrecht, sagt ein Betroffener.

BAUERNZEİTUNG1: «Die Äpfel geben sich bei uns die Klinke in die Hand»
Damit Äpfel das ganze Jahr frisch erhältlich sind, werden sie fachmännisch gelagert. Ein Besuch bei der Tobi Seeobst AG.

SRFNEWS: Die Grünen müssen über die Bücher, findet die Community
Gerhard Andrey will Bundesrat werden. Der Freiburger Nationalrat ist der erste Grüne, der sich im aktuellen Rennen als Kandidat für einen Sitz in der Landesregierung bewirbt. Andrey will im Dezember einen der beiden FDP-Bundesratssitze angreifen.

MACWELT: Die 7 besten Apps für die Dynamic Island im iPhone
Welche Apps schöpfen das Potenzial der Dynamic Island in den iPhone-15-Modellen und den 14-Pro-Geräten voll aus? Wir stellen sieben Apps mit entsprechender Unterstützung vor.

TAGESANZEİGER: Mais, Kürbis, Bohnen: Retten die drei Schwestern die Welt?
Die kleine Familie harmoniert nicht nur im Boden, sondern auch auf dem Teller. Darüber hinaus könnte sie Hungersnot lindern und das Klima verbessern.

