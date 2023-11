Büroraum-Anbieter WeWork steht vor Konkurs

Medienberichte gehen davon aus, dass das einstige Hype-Start-up nächste Woche den Insolvenzantrag bei Gericht einreichen wird.Mehr anzeigen Die Aktie des einst gefeierten Büroraum-Anbieters WeWork ist nach einem Medienbericht über angebliche Insolvenzpläne eingebrochen. Im nachbörslichen Handel fiel der Kurs um mehr als 42 Prozent. Das «Wall Street Journal» hatte zuvor unter Berufung auf informierte Personen geschrieben, WeWork bereite für kommende Woche einen Insolvenzantrag mit Gläubigerschutz vor.

WeWork wurde vor einigen Jahren zu einem mahnenden Beispiel für masslos überbewertete US-Start-ups und steckte zuletzt wieder in Schwierigkeiten. Schon im August räumte das Unternehmen mit Blick auf seine Verluste und den erwarteten Geldbedarf «erhebliche Zweifel» am Fortbestehen des Unternehmens ein.Grosse Investoren machten einen Bogen um die Firma

Am Dienstag teilte WeWork mit, dass mit Geldgebern ein zusätzlicher einwöchiger Aufschub für weitere Gespräche vereinbart worden sei. Nachdem die Firma Anfang Oktober einen fälligen Schuldenbetrag nicht überwies, startete eine 30-Tages-Frist, nach der die Zahlungsunfähigkeit festgestellt werden könnte.

Die Idee hinter WeWork ist, in sogenannten Co-Working-Spaces Büroräume mit gemeinsamer Infrastruktur an Start-ups und Unternehmer zu vermieten. Unter anderem dank geschickter Vermarktung durch die Gründer investierten Geldgeber in WeWork zu einer Gesamtbewertung von bis zu 47 Milliarden Dollar (43 Mrd. Franken).

