Bündner Radprofi Badilatti verlängert den Vertrag mit seinem Team

Zu Badilattis Topresultaten dieses Jahres gehören neben seinem Abschneiden in der Türkei der vierte Gesamtrang an der Sibiu-Tour im Juli in Rumänien und der Gewinn der sechsten Etappe an der Tour du Rwanda im Februar. Während seiner 63 Renntage in der zu Ende gegangenen Saison hat der 31-Jährige aus Poschiavo insgesamt zehn Top-10-Platzierungen herausgefahren.

Badilatti, der vor seinen Wechsel zu Q36,3 drei Jahre auf der World Tour fuhr und 2020 die Spanien-Rundfahrt sowie 2021 den Giro d'Italia bestritt, erklärt in der Medienmitteilung: «Ich freue mich darauf, im nächsten Jahr Teil der Weiterentwicklung des Teams zu sein und gemeinsam Grosses zu erreichen.» Dies sei ein sehr inspirierendes Team, und «es ist sehr motivierend, dass wir unsere Mission positiv fortsetzen werden.

SRFNEWS: Wölfe breiten sich in allen Bündner Talschaften ausDas kantonale Amt für Jagd und Fischerei meldet, dass es nun in allen Bündner Talschaften Wolfsrudel gibt. Es gibt auch Nachweise von Einzelwölfen in Talschaften mit geringer Wolfspräsenz. Die genaue Anzahl der Wölfe im Kanton ist noch unklar.

SUEDOSTSCHWEİZ: Die Bündner Schützinnen und Schützen zeigen sich am nationalen Final treffsicherAm Final der Schweizer Sektionsmeisterschaft gewinnt Rothenbrunnen Gold und Schiers sowie Müstair holen jeweils Silber. Auch zwei Einzelschützen sorgen in Thun für Bündner Goldmedaillen.

SUEDOSTSCHWEİZ: Die Bündner Regierung stellt das Detailkonzept für die Jubiläumsaktivitäten im Jahr 2024 vorDie Bündner Regierung präsentiert das Detailkonzept für die Jubiläumsaktivitäten im Jahr 2024, das jedoch überraschend mager ausfällt.

SUEDOSTSCHWEİZ: Die liebsten Kraftübungen der zweitbesten Bündner SkirennfahrerinStephanie Jenal, die zweitbeste Bündner Skirennfahrerin, verrät ihre drei liebsten Kraftübungen, um fit in den Winter zu starten.

SUEDOSTSCHWEİZ: Offizielle Zahlen des Bündner Jagdamtes bestätigen: Nur halb so viele Nutztiere gerissen wie im VorjahrElf von zwölf Wolfsrudeln in Graubünden haben sich heuer vermehrt. Ein Rudel ist zerfallen. Markant zurückgegangen sind die Nutztierrisse. Diese Zahlen listet der Kanton im aktuellen Bericht Grossraubtiere auf.

BAZONLİNE: Einkehren: zum Tell: Der Schweizer Nationalheld würde hier sattEin kleines, feines Restaurant nahe beim Spalentor, in dem Bündner Mangold auf Walliser Eringer-Kühe trifft.

