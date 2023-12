Bundesratswahlen: Interview mit Nationalrat Martin Haab

Die Bundesratswahlen sind durch. Im Vorfeld ist viel darüber spekuliert worden, wer für die Nachfolge von Alain Berset das Rennen macht. Die BauernZeitung hat Nationalrat Martin Haab gefragt, ob er mit der Wahl zufrieden sei. Herr Haab, wie lief aus Ihrer Sicht die Bundesratswahl ab? In der Summe ist es genau so abgelaufen, wie ich es erwartet habe. Mit einer kleinen Überraschung, dass im Wahlgang zur…





Mitarbeiter sollen Bundesratswahlen auf Handys verfolgenDer Bund ruft seine Mitarbeiter dazu auf, die Bundesratswahlen und die Medienkonferenz auf Handys oder Fernsehgeräten zu verfolgen, um das Bundesnetz zu entlasten.

«Bundesrat soll Gas geben», findet Nationalrat Manuel StruplerDie Thurgauer Bauern verlieren durch die Änderungen im Beitragswesen 1 Million Franken. Viele ärgern sich zudem über die 3,5 % Acker-Biodiversitätsfläche. Nationalrat Manuel Strupler ist optimistisch, dass die Räte einer Verschiebung auf 2025 zustimmen werden. Der Bundesrat müsse halt dann rasch die entsprechende Verordnung ändern.

Nationalrat Mike Egger referiert über Fleischmärkte und SchweinemarktMit Nationalrat und Direktionsmitglied der Micarna, Mike Egger, referierte am Dienstag an der Anicom Tagung der Sektion Mittelland ein glühender Fleischverfechter. Neben den Fleischmärkten und dem Sorgenkind Schweinemarkt, wurden auch die neuen Alterslimiten für Haartiere thematisiert.

Bundesratswahlen: Endlich kein neuer täglicher Geheimplan mehr. SP foutiert sich um das Migrationsproblem. NZZ entlarvt Amherd-Filz im Bundeshaus. Selenskyjs untauglicher Friedensplan. Schöne Geschichte über Kuhglocken und KirchengeläutBundesratswahlen: Endlich kein neuer täglicher Geheimplan mehr. SP foutiert sich um das Migrationsproblem. NZZ entlarvt Amherd-Filz im Bundeshaus. Selenskjis untauglicher Friedensplan. Schöne Gesichte über Kuhglocken und Kirchengeläut.

Wie läuft die Wahl ab? Wann braucht es mehrere Wahlgänge? Das müssen Sie zu den Bundesratswahlen wissenAm Mittwoch gilt es ernst: Alle Mitglieder des Bundesrats müssen sich in ihrem Amt bestätigen lassen. Zudem wählt das Parlament den Nachfolger des scheidenden Bundespräsidenten Alain Berset sowie einen neuen Bundeskanzler. So läuft der Tag im Bundeshaus ab.

Oliver Berben wird neuer VorstandsvorsitzenderMartin Moszkowicz lässt seinen Vertrag planmäßig und auf eigenen Wunsch auslaufen und wird ab März 2024 als Produzent arbeiten. Oliver Berben wird neuer Vorstandsvorsitzender.

