Bundesrat will Hamas als terroristische Organisation einstufen

Der Bundesrat will die Hamas als terroristische Organisation einstufen. Bis das Verbot in Kraft tritt, dauert es aber – das Parlament wird erst nächstes Jahr darüber beraten. Ein Sicherheitspolitiker fordert mehr Tempo.Erst ging es schnell: Vier Tage nach dem Massaker an israelischen Zivilisten fällte der Bundesrat den Entscheid, dass die Hamas als terroristische Organisation eingestuft werden soll. Offen blieb damals die konkrete Umsetzung.

Die Regierung gab der «Taskforce Naher Osten» den Auftrag, die juristischen Optionen zum Verbot von Hamas zu prüfen. Danach blieb es einige Wochen ruhig. Nun hat der Bundesrat beschlossen, wie er weiter vorgehen will. Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider und Aussenminister Ignazio Cassis präsentierten den Entscheid am Mittwoch den Medien: Der Bundesrat will bis Ende Februar einen Entwurf für ein Gesetz ausarbeiten lassen, um die Hamas zu verbieten. Ein Verbot sei die angemessene Antwort auf die terroristischen Taten vom 7. Oktober, sagte Baume-Schneide





