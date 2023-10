Bundesrat will Hamas als terroristische Organisation einstufen

Der Bundesrat will die Hamas als terroristische Organisation einstufen.Ismail Hanija, der Leiter des Politbüros der Hamas, dürfte wohl keine Bankbeziehung in der Schweiz haben – obwohl reiche Araber ihr internationales Vermögen am liebsten hier verwalten.

Weil er enge Verbindungen zum militärischen Zweig der Hamas habe, setzten die USA Hanija auf die Terrorliste. Das war 2018. Amerikanische Sanktionslisten zu missachten, das dürfte sich wohl keine Bank getrauen. Allerdings soll die US-Liste der Terrorunterstützer über 1000 Namen enthalten. Etliche der angefragten Banken haben deshalb die Eskalation um Gaza zum Anlass genommen für eine ausserplanmässige Analyse des Kundenbestandes.

