Bundesrat straft Bauernfamilien doppelt

Das diesjährige Verordnungspaket sah Umverteilungen im Wert von 100 Mio. Franken bei den Direktzahlungen vor, um die neuen Produktionssystembeiträge zu finanzieren. Diese Verschiebung wird aufgrund der hohen Beteiligung der Landwirtinnen und Landwirten an den neuen Programmen, wie z.B. dem Beitrag für schonende Bodenbearbeitung oder dem Weide-Beitrag nun nötig.

Der Schweizer Bauernverband (SBV) bedauert, dass bei der Planung der neuen Programme die Finanzierung ungenügend berücksichtigt wurde und dass es nun im Nachhinein zu diesen Umlagerungen kommt. Der Entscheid trifft die Bauernfamilien gleich doppelt, da im kommenden Jahr aufgrund des Sparprogramms auch noch eine allgemeine Kürzung des Agrarbudget um 2.2% vorgesehen ist.

Erfreulich ist, dass die Diskussion zur Direktauszahlung der Milchzulagen nun endgültig vom Tisch ist. Der Bundesrat hat entschieden das bestehende System beizubehalten, was der SBV sehr be-grüsst. Schliesslich hat der Bundesrat beschlossen, die Reduktionsziele für Nährstoffverluste auf dem Niveau der Vernehmlassung zu belassen.

Rückfragen: Martin Rufer, Direktor SBV, Mobile 078 803 45 54 Francis Egger, Vize-Direktor SBV, Mobile 079 280 69 66 Michelle Wyss, Leiterin Agrarwirtschaft, Tel. 056 462 50 08Erfolgreicher Tag der Pausenmilch 2023 Auch nach 22 Jahren findet der Tag der Pausenmilch weiterhin grossen Anklang. Heute schenkten in der Deutschschweiz und Romandie (am 26. Oktober im Tessin) wieder unzählige «Pausenmilchfrauen» Milch aus, und so kamen rund ...

:

20MIN: Bundesrat hebt Mindestzinssatzes auf 1,25 Prozent anDer Bundesrat hebt den Mindestzinssatz in der Beruflichen Vorsorge um 0.25 Punkte auf 1.25 Prozent an.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

LUZERNERZEITUNG: Jetzt im Livestream: Der Grüne Nationalrat Gerhard Andrey kandidiert für den BundesratAlain Berset tritt Ende Jahr als Bundesrat zurück. Wer will seine Nachfolge antreten? Kann die SP ihre zwei Sitze in der Landesregierung überhaupt verteidigen? Zudem wollen die Grünen in den Bunderat. Mit wem und welcher Strategie? In unserem Bundesrats-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

POLIZEICH: Vollsperrung der A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz für den Einbau der BelagstragschichtenFür den Abbruch der Betonplatten und den Einbau der Belagstragschichten wird die Strecke an zwei Wochenenden komplett gesperrt. Die A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz wird umfassend erneuert, einschließlich der Sanierung der drei Tunnel entlang der Strecke. Der Giessbachtunnel wird nun ebenfalls saniert. Der Abbruch der Betonplatten und der Einbau der Belagstragschichten erfolgt während zweier Wochenenden. Die Strecke wird während dieser Zeit in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt und der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

POLIZEICH: – Kriegstetten SO: Eröffnung Rastplatz ChölfeldDer Rastplatz Chölfeld diente während der Erneuerung der A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten als Installationsplatz.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

LUZERNERZEITUNG: – fand 'Magnum'-Fotograf Ernst Scheidegger und weigert sich, ihn zu porträtierenEr war der Familienfotograf der Giacomettis und der Chronist der Kunst der Moderne: Im Kunsthaus Zürich kommt der Schweizer «Magnum»- Fotograf Ernst Scheidegger endlich zur verdienten Würdigung.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

NAU_LIVE: Vorsorge-Mindestzinssatz steigt im kommenden Jahr auf 1,25 ProzentDer Mindestzinssatz in der beruflichen Vorsorge steigt ab Januar 2024 um 0,25 Punkte auf 1,25 Prozent an. Das hat der Bundesrat beschlossen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »