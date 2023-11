Bundesrat Rösti informiert: Wölfe dürfen künftig auch präventiv abgeschossen werden

01.11.2023 16:13:00 tagesanzeiger 1 min.

Über 300 Wölfe leben derzeit in der Schweiz. Aber diese Zahl dürfte bald kleiner werden. Der Bundesrat will in Zukunft den Abschuss auch für nicht auffällige Tiere erlauben.