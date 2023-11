Bundesrat lehnt Vorschlag für mehr Flexibilität bei Start-ups ab

Der Bundesrat lehnt einen Gesetzesentwurf für mehr Arbeitszeit-Flexibilität bei für Start-ups arbeitenden und finanziell an ihnen beteiligten Personen ab. Für ihn ist dieser von der Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) ausgearbeitete Entwurf unausgereift und nicht mehrheitstauglich.geschaffen werden könnte, wie dies für andere Betriebsarten geschaffen worden sei, und dies auf Verordnungsstufe.

Konkret schlägt die Kommission vor, dass Mitarbeitende, die finanziell am Jungunternehmen beteiligt sind, bis zu fünf Jahre nach dessen Gründung vom Arbeitsgesetz ausgenommen sein sollen. Dies, damit solche Leute beim Aufbau von Jungunternehmen mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit erhalten.

Bestimmungen, die dem Gesundheitsschutz dienen, sollen aber dennoch auch bei ihnen anwendbar bleiben. Laut Bundesrat war der Vorschlag in der Vernehmlassung umstritten. Es gebe zahlreiche Minderheitsanträge für die weitere parlamentarische Debatte.Anfang Juli dieses Jahres setzte der Bundesrat eine Verordnungsänderung in Kraft, gemäss welcher Arbeitnehmende in bestimmten Betrieben künftig innerhalb einer Zeitspanne von 17 Stunden am Tag eingesetzt werden.

NAU_LİVE: Grüne Berner Regierungsrätin Häsler will nicht in den BundesratDie Bildungs- und Kulturdirektorin des Kantons Bern, die Grüne Christine Häsler, überlässt ihren Parteikollegen eine Kandidatur für den Bundesrat.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Grüner Gerhard Andrey will Bundesrat werdenKnapp zwei Wochen nach einer Wahlniederlage und mit unter 10 Prozent Wähleranteilen will der Freiburger Grüne Gerhard Andrey Bundesrat werden. Trotz geringer Chancen sieht er es als eine unmögliche Mission, die es dennoch wert ist, versucht zu werden.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

20MİN: Bundesrat hebt Mindestzinssatzes auf 1,25 Prozent anDer Bundesrat hebt den Mindestzinssatz in der Beruflichen Vorsorge um 0.25 Punkte auf 1.25 Prozent an.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

CASHCH: SNB will laut Bundesrat wenn nötig weitere Zinserhöhungen vornehmenDie Schweizerische Nationalbank hat gegenüber dem Bundesrat nicht ausgeschlossen, dass weitere Zinserhöhungen notwendig werden könnten, um die Preissstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Freiburger Gerhard Andrey (47) will für Grüne in den BundesratJetzt steht es fest: Im Kampf um den ersten Bundesratssitz der Grünen steigt der Freiburger Gerhard Andrey ins Rennen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Gerhard Andrey: «Ein Viertel nicht im Bundesrat vertreten»Der grüne Nationalrat Gerhard Andrey äussert sich zu einer Bundesratskandidatur und erklärt, welche Fähigkeiten in der Landesregierung untervertreten sind.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »