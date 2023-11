Bundesrat hebt Mindestzinssatzes auf 1,25 Prozent an

Säule «Zusätzlich zu berücksichtigen ist aber, dass das Jahr 2021 ein ausgezeichnetes Jahr war. Der Deckungsgrad der Vorsorgeeinrichtungen ohne Staatsgarantie lag Ende August 2023 bei knapp 110 Prozent. Dies entspricht ungefähr dem Wert von Ende 2019 und liegt damit über dem langfristigen Durchschnitt. Die finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen ist demnach stabil», so der Bund weiter.

LUZERNERZEİTUNG: Jetzt im Livestream: Der Grüne Nationalrat Gerhard Andrey kandidiert für den BundesratAlain Berset tritt Ende Jahr als Bundesrat zurück. Wer will seine Nachfolge antreten? Kann die SP ihre zwei Sitze in der Landesregierung überhaupt verteidigen? Zudem wollen die Grünen in den Bunderat. Mit wem und welcher Strategie? In unserem Bundesrats-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

NAU_LİVE: Vorsorge-Mindestzinssatz steigt im kommenden Jahr auf 1,25 ProzentDer Mindestzinssatz in der beruflichen Vorsorge steigt ab Januar 2024 um 0,25 Punkte auf 1,25 Prozent an. Das hat der Bundesrat beschlossen.

CASHCH: Wirtschaft der Eurozone schrumpft im dritten Quartal um 0,1 ProzentDas Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Eurozone ist im dritten Quartal um 0,1 Prozent gesunken, während Volkswirte eine Stagnation erwartet hatten. Die Wirtschaftsentwicklung in den großen Ländern der Eurozone zeigt deutliche Unterschiede.

CASHCH: Inflationsrate in der Eurozone fällt unter drei ProzentDie Teuerung in der Eurozone hat sich im Oktober deutlich abgeschwächt.

NAU_LİVE: Ölkonzern BP enttäuscht im dritten Quartal die ErwartungenDer britische Ölkonzern BP verbucht im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Gewinnrückgang von 60 Prozent.

BAZONLİNE: Warum verliert die GLP trotz stabilem Wähleranteil Sitze im Nationalrat?Der nationale Wähleranteil der GLP beträgt 7,6 Prozent, nur 0,2 Prozent weniger als noch 2019 – und dennoch verliert die Partei 6 Nationalratssitze. Die 10 verbleibenden Mandate machen nur noch 5 Prozent aller Sitze in der grossen Kammer aus. Wie kann das sein?

